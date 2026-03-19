「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第18節は20日（金）から22日（日）にかけて計5つのカードが実施される。 ■ヴォレアス北海道 vs 広島サンダーズ ©SV.LEAGUE ほかのカードに先んじて金曜日（祝日）から実施されるヴォレアスのホームゲーム、その舞台は今季2度目となる函館市。前回（第11節）は未勝利に終わっただけに、函館市に駆けつけるファンたちの前で今度