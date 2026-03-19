ガソリン価格を抑制するため、政府はきょうから新たな補助金を導入しました。新たな補助金は、ガソリンの全国平均小売価格が1リットルあたり170円を超えた分は全額補助され、軽油・重油・灯油にもガソリンと同額が補助されます。補助金は、きょうから出荷される分に適用されるため、本来、店頭価格に反映されるまで1週間ほどかかりますが…西綾瀬サービスステーション三枝直樹 店長「レギュラーは21円下げて、ハイオクは20