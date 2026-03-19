タレントの菊地亜美（35）が19日、自身のインスタグラムを更新。第3子妊娠中との噂を否定した。菊地はストーリーズで、2週間前に更新した自身のYouTubeチャンネルのキャプチャー画面を掲載。「全然撮れていないので更新が空いてしまってます」と詫びながら、「私のお腹がですぎていて」と自身の容姿に触れた。そして「お腹に赤ちゃんがいると多々思われているのですが、めちゃくちゃ出てるだけです！！」とぶっちゃけ。「