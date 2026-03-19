日本郵便は、住所などの情報を7桁の英数字であらわす「デジタルアドレス」の企業向けサービスをはじめると発表しました。日本郵便が発表した「ビジネスデジタルアドレス」は、企業や個人事業主が住所、電話番号、ホームページなどのビジネス情報を7桁の英数字で登録できるというものです。従来の住所では表記のゆれや、移転に伴う更新が正確な情報把握の課題となっていたことから、日本郵便は去年から「デジタルアドレス」を導入し