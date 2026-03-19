レースアンバサダーアワード・グランプリの寺地みのり（35）が19日までに自身のインスタグラムを更新。セパレートコス姿でテレビ番組出演をアピールした。「お知らせ2026年3月27日（金）深夜0時12分〜ABCテレビ特番「千鳥ナイト」第一部:千鳥ノブさんがMCを務める『ツッコミサーキット』にレースクイーンとして出演させていただきます」と告知。セパレートのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「スタジオセットもと