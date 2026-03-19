お笑いコンビ・ジョイマン（高木晋哉、池谷和志）が、19日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：55）に生出演。驚きの最高月収を明かした。【画像】意外な芸人もランクイン？『営業-1グランプリ2025』TOP10この日は「30年来の仲良し秦基博＆ジョイマンがお互いが知る(秘)素顔公開SP」と題し、ジョイマンとともにシンガー・ソングライターの秦基博が登場。小中学校の同級生が、それぞれの意外な一面を語