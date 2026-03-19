ダンス＆ボーカルグループDa-iCEの花村想太さんが、東京・新宿に20日オープンする「ハーレーダビッドソン STYLE 新宿 オープニング メディアプレビュー」に登壇しました。【写真を見る】【Da-iCE・花村想太】憧れのハーレー乗りは木村拓哉「長年同じ服を愛している」同店舗はハーレーダビッドソンのアパレル専門店。バイクの販売は行わずアパレルに特化した店舗です。花村さんはジャケットの下に同ブランドのベースボールシャツを