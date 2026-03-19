日米首脳会談が20日未明に行われます。高市首相に同行してアメリカ・ワシントンにいる日本テレビ政治部・矢岡亮一郎官邸キャップが、高市首相の様子や会談の展望をお伝えします。――高市首相はどういった様子ですか？アメリカでは午前4時を回り、高市首相は現在、ホワイトハウスに隣接する要人の宿泊施設に入っています。到着した際の高市首相は少し笑顔も見せていましたが、同行した機内でも羽田空港を離陸したあと、随行員・記