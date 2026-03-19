小学館本社＝東京都千代田区小学館マンガワン編集部が、男性漫画家の性加害を把握していながら、別のペンネームで新連載の原作者に起用していた問題を巡り、小学館は19日、原因の分析や再発防止のため弁護士3人から成る第三者委員会を設置したと発表した。委員長は元大阪高検検事長の伊丹俊彦氏で、福原あゆみ、辺誠祐両氏が委員を務める。マンガワン編集部の問題と、2018年に社員（既に退職）が取引先の従業員に対し、取引関