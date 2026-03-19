アイドルグループ「仮面女子」のリーダーを務める陽向こはるさんが、自身のステージデビュー10周年を報告しました。 【写真を見る】【 仮面女子・陽向こはる 】美腹筋露わに「ステージデビューして10年が経ちました！」フォロワーから祝福殺到陽向さんは「今日でステージデビューして10年が経ちました！」と報告。まさに仮面を被り、鍛え抜かれた腹筋も露わにステージで活躍するワンショット写真を投稿しました。 陽向さ