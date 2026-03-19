競泳日本選手権の男子100メートル平泳ぎ決勝が19日に行われ、17歳の大橋信選手が日本新の58秒67を記録し優勝しました。大橋選手は4コースで出場すると、前半の50メートルも日本記録より速いペースで折り返します。後半も体一つ抜けだしたままスピードを維持。最後は日本記録を0秒11更新する58秒67でフィニッシュしました。レース後のインタビューでは「初めての海外の高地合宿が効いたかなと思います」と記録更新の理由を述べ、「