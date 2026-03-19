衆院は１９日の本会議で、４月に新設される独立機関「サイバー通信情報監理委員会」の初代委員長に近藤宏子・元札幌高裁長官を起用するなど計１１機関２２人の国会同意人事案を可決した。中道改革連合と共産党は、日本銀行の審議委員に中央大名誉教授の浅田統一郎氏と、青山学院大教授の佐藤綾野氏を充てる人事案については反対した。両氏が金融緩和と積極財政を志向しており、円安を助長する恐れがあるなどとしている。