イランでの戦争に抗議して米国家テロ対策センターのトップを辞任したジョー・ケント氏/Anna Moneymaker/Getty Images（CNN）イランでの戦争を巡る保守派の運動内部の論争が17日、新たな段階に突入した。戦争を批判した米情報機関のトップが辞任したのだ。トランプ大統領が任命した政権関係者が戦争批判を理由に辞任するのはこれが初めてだった。辞任したのは国家テロ対策センターを率いていたジョー・ケント氏。辞表の中でケント氏