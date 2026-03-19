認知症ケアの技術を競う国際アワードがロンドンで開かれ、AIを搭載したスマートグラス「クロスセンス」が優勝した。出品したのは、企業名も「クロスセンス」というイギリス企業。世界28か国から175件の応募があり、最終選考に残ったのは5社。優勝した企業には賞金100万ポンド、日本円でおよそ2億円が贈られた。ファイナリストに残ったのは、スマートウォッチと家庭内センサーを連携させて認知症のある人の日課や行動を見守るシステ