日本銀行は金融政策決定会合を開き、中東情勢などの影響を見極めるとして政策金利を据え置きました。日本銀行は18日と19日の2日間、金融政策決定会合を開き、政策金利をこれまでの0.75パーセント程度に据え置くことを決めました。中東情勢の展開や原油価格の動向をリスク要因として挙げ、経済や物価への影響を十分注視する必要があるとしています。会合後に会見に臨んだ植田総裁は「原油価格の上昇に伴う交易条件の悪化などが、景