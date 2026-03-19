堂々と入場行進する横浜ナイン＝甲子園（立石祐志写す）第９８回選抜高校野球大会は１９日、兵庫県西宮市の甲子園球場で開幕した。全３２代表校による開会式が行われ、１３日間の熱戦が始まった。前年優勝校の横浜（２年連続１８度目）を先頭に、代表校が南から北の順に入場。横浜の小野舜友主将は昨春の優勝旗を、織田翔希副主将は優勝杯を持って堂々と行進した。小野主将は「たくさんの方々に見られながら、優勝旗を持って