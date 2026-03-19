これまで多くの話題企画を生み出してきた『アメトーーク!』（テレビ朝日系）だが、配信中の「TVerオリジナル企画」が大反響を呼んでいる。「テーマは『ひとり親で育った芸人』です。母子家庭・父子家庭で育った芸人たちが、ひとり親ならではの家庭事情を語り合う内容となっています」（芸能担当記者）最初の話題は、どのような経緯でひとり親家庭になったか、明かすというものだった。「アインシュタインの河井ゆずるさんは、3