3月18日、活動自粛して約2年2カ月が経過している、お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬（かずひろ）が、3月27日に東京・渋谷で開催される「第435回ラ・ママ新人コント大会」で復帰するのではないかと、「女性セブンプラス」が報じた。翌19日、小沢の所属事務所が公式サイトを更新し、活動再開が正式に発表された。事務所は《2024年から芸能活動を自粛しておりました、スピードワゴン小沢一敬ですが、この度、活動を再開