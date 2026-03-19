¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ù3rd season¤¬¡¢2027Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ÚÏº¡¢¥µ¥ó¥é¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢Ææ¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥²¡¼¥à¡Ø¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Á¼·¤Ä¤ÎºÇ¶¯¼ï¡Á¡Ù¤¬2026Ç¯¥µ¡¼¥Ó¥¹Í½Äê¡Ø¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ù¤Ï¡¢Ï¢ºÜÃæ¤Î¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×ÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤Æ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë»Í´§¤òÃ£À®¤·¡¢Îß·×È¯