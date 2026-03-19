3月21日23時放送の『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（日本テレビ系）のゲストはKing ＆ Prince・永瀬廉。青春時代を過ごし、アイドルとしてスタートを切った地・大阪を巡る。【写真】『アナザースカイ』に出演する永瀬廉向かった先は、母校の中学校。あの日と変わらない校舎にこっそり潜入し、青春時代の記憶がよみがえる。音楽の授業での恥ずかしい思い出を明かすなど、「中学生に戻った気がした」と語る永瀬。当時はシ