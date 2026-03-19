女優の河合優実が１９日、都内で「第３３回フランス映画祭２０２６」のオープニングセレモニー＆フォトコールに映画祭公式アンバサダーとして登場した。先日パリを訪れたという河合は現地の印象について、「フランスは国の伝統に誇りを持っている点で私たちと似ている価値観を持っている。（フランスが）エンターテインメントだけではなくて芸術としての映画を守ってくれたと思うし、いろんなことを教えてくれました」と充実