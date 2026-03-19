春の1軍アイテムとして気軽に着られるロンTを探しているなら【GU（ジーユー）】は見逃せないかも！ 1枚でもレイヤードでも合わせやすいミニ裏毛のものや、タイトフィットのシルエットで女性らしく着こなせそうなものなど、多彩なデザインのロンTがプチプラで揃っているもよう。今回は、大人世代におすすめしたいGUのロンTと、お手本にしやすいカジュアルコーデをお届けします。 ラウンドヘムが着回し幅を