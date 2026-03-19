今季オープン戦初登板、韓国でも大注目米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が18日（日本時間19日）、米アリゾナ州で行われたジャイアンツとのオープン戦に先発で今季実戦初登板した。4回1/3を投げて1安打無失点、4奪三振3四死球の内容。これに韓国メディアから驚きの声が上がっている。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への参加を経て遅れた今季初登板。大谷は初回をたった5球で三者凡退とすると、2回には先頭ラモ