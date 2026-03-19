◆大相撲春場所１２日目（１９日・エディオンアリーナ大阪）西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）は、西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）をはたき込み、２敗を守った。過去１勝１敗の相手に突き押しで優位に立つと、出てくるところを引いて勝利とした。前日は大関・安青錦（安治川）に押し込まれながらも、はたき込んで、優勝争いに踏みとどまった。昨年の名古屋場所では、５日目まで３勝２敗だったが、６日目から１０連勝で、初め