「亜麻色の髪の乙女」などのヒット曲で知られる、歌手の島谷ひとみが18日、自身のインスタグラムを更新。国民的ロックバンドのメンバーとの2ショットをアップした。 【写真】人気ゲームの音楽まで手がける国民的ロックバンドのメンバー才能スゴすぎ 島谷は「Honolulu festivalにてサザンオールスターズの関口和之さんにお会いしました。」と報告。「ホノルル フェスティバル」は日本とハ