1995年。日本中を震撼させたオウム真理教の拠点・上九一色村のサティアンから、53人の子どもたちが救出された。顔面は蒼白で、頭にはヘッドギア。警察によって保護され、児童相談所に運び込まれた彼らが見せた素顔とは。【秘蔵写真】オウム真理教が撒いていたビラに書かれていた扇情的な“売り言葉”NHK「クローズアップ現代」取材班による『オウム真理教の子どもたち 知られざる30年』（集英社インターナショナル）の一部を抜