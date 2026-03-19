〈「ここは現世？」と毛布に倒れ込み、お湯は垢で真っ黒に…サティアンから救出されたオウムの子どもたち、テレビカメラには映らなかった“異様すぎる姿”とは〉から続く1995年5月16日、オウム真理教の絶対的な存在だった麻原彰晃が逮捕された。5歳で出家し、教団施設で育った加奈さん（仮名）にとって、それは自分の世界が崩壊した日であったといえる。【写真】いまだオウム真理教代表の麻原彰晃被告（本名、松本智津夫）の写真