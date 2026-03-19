〈「オウムにいたことは言ってはいけない」教祖逮捕で“世界が崩壊”した少女の描いた人物画が“異様な絵”になっていた〉から続く5歳でオウム真理教に出家、教団施設で幼少期を過ごした加奈さん（仮名）だったが、小学生の頃に麻原彰晃が逮捕されたことをきっかけに教団から距離を置くことになった。それでもオウム真理教との縁が完全に切れることはなく、同級生たちに隠れて“道場”に通う日々が続く。【秘蔵写真】オウム真理