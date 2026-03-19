久保建英、遠藤航、町田浩樹、南野拓実、板倉滉、長友佑都らが選外となった日本サッカー協会（JFA）は3月19日、英国遠征に臨む日本代表（SAMURAI BLUE）メンバー28人を発表した。日本時間3月29日にスコットランド代表（グラスゴー）、同4月1日にイングランド代表（ロンドン）と対戦。負傷で招集外の選手が多い状況に、森保一監督は「最善の把握をしていけるように」と語った。今回発表されたメンバーでは、主力を務めているMF