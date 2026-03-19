〈「仕事がうまくいかない理由は、オウムにいたせいだ」カルトで育った若者が直面した“社会不適合”になってしまう“厳しすぎる事情”〉から続く5歳でオウム真理教に出家、教団施設で幼少期を過ごした加奈さん。麻原彰晃の逮捕によって養護施設に保護されるが、以降も濃淡こそあれど、教団との関わりを続けてきた。そんな彼女が教団から完全に離れてから15年以上が経つ。現在40代になった加奈さんは、地方都市で働きながら3人の