大相撲3月場所12日目。木曽郡上松町出身の御嶽海。19日の取り組み結果です。西の前頭十五枚目の御嶽海。19日は東の前頭九枚目、時疾風に「寄り切り」で勝ち6勝目。星を五分に戻しました。20日は西の前頭十枚目、狼雅との一番です。