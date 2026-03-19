ポルシェが高性能スポーツ用多目的車（SUV）の電動モデルである「カイエン・エレクトリック」を下半期に北東アジアで最初に韓国で発売する。韓国で販売する電気自動車の場合、韓国のバッテリーメーカーのバッテリーセルを活用して安全性と信頼度を高める計画だ。ポルシェ・コリアは19日に記者懇談会を開き、今年のラインナップとブランド戦略などを公開した。ポルシェ・コリアのマティアス・ブッセ代表は「真のラグジュアリーは販