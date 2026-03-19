韓国政府が「韓半島（朝鮮半島）平和共存」の基調に基き今後5年間に適用する南北関係発展基本計画を新たに策定する。政府は19日、統一部の鄭東泳（チョン・ドンヨン）長官主宰で南北関係発展委員会を開催し第5次南北関係発展基本計画案を審議した。南北関係発展基本計画は「南北関係発展に関する法律」に基づき5年単位でまとめられるが、政府は尹錫悦（ユン・ソクヨル）政権で策定した第4次計画（2023〜2027年）を早期に終了し新た