◇MLB オープン戦 ドジャース5-1ジャイアンツ(日本時間19日、キャメルバックランチ)ドジャースの大谷翔平選手が今季オープン戦で初登板。バッテリーを組んだラッシング選手がコメントしました。この日の大谷選手は打者としては出場せず投手に専念。4回1/3を投げ、61球、被安打1、奪三振4、四死球3、無失点の内容で球速は最速160キロをマークしました。試合後、大谷選手は「ライブBPもちゃんとやっていたので、（OP戦）初めてという