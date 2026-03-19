「競泳・日本選手権」（１９日、東京アクアティクスセンター）パンパシフィック選手権（８月開幕・米アーバイン）、アジア大会（９月開幕・名古屋）の代表選考会を兼ねて行われ、女子１００メートルバタフライ決勝が行われ、池江璃花子（２５）＝横浜ゴム・ルネサンス＝が５７秒４９で優勝した。スタートから飛び出すと、そのまま後続を完封したが、派遣標準記録の５６秒９３には届かなかった。「（予選で）気持ち的にも落ち