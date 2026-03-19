モデルで俳優の貴島明日香が、レギュラーモデルを務める女性ファッション誌『BAILA』5月号（27日発売・集英社）の表紙に初登場する。誌面の特集では、最愛のパートナーも出演し、2人の仲むつまじい姿も見せている。【動画】「オシャレすぎ」こだわりの新居を公開した貴島明日香貴島は2024年4月号から同誌のレギュラーモデルとして活躍。今回の表紙では、特集テーマでもある「ジャケット」を取り入れたネイビーのワントーンスタ