「新派・松竹新喜劇合同喜劇公演」（５月９〜１９日、東京・新橋演舞場）の記者会見が１９日、都内で開かれ、「明日の幸福」の水谷八重子（新派）、三田村邦彦（ゲスト）、高島礼子（同）、演出の石井ふく子氏、「お種と仙太郎」の波乃久里子（新派）、演出の齋藤雅文氏、両作品に出演する渋谷天外（松竹新喜劇）、藤山扇治郎（松竹新喜劇）、久本雅美（ゲスト）が出席した。「明日の幸福」は新派、「お種と仙太郎」は松竹新