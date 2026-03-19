日本ハム・伊藤大海投手が１９日、エスコンフィールドで行われた投手練習に参加。オープン戦唯一の登板で“一発快答”を決めてソフトバンクとの開幕戦（２７日・ペイペイ）に向かうことを誓った。ＷＢＣ日本代表としての戦いを終えて１６日に帰国。チームに合流した１７日に新庄剛志監督と話し合い、改めて開幕投手を託された。「そのつもりで準備をしていたし、そこは意気に感じて、チームがいいスタートを切れるようにやって