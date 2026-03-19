福岡県久留米市にある県立高の野球部に所属していた2年男子生徒＝当時（16）＝が2018年に自殺したのは、部内のいじめが原因だとして、遺族が同じ学年の部員6人に損害賠償と謝罪を求めた訴訟の判決で、福岡地裁久留米支部（川崎聡子裁判長）は19日、うち5人に一部の支払いを命じた。謝罪の請求は棄却した。訴状によると、生徒は17年7月ごろから、無理やりズボンを脱がされたり携帯電話を隠されたりしていた。18年6月22日、部内