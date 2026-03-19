シンガー・ソングライターの秦基博（45）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。小学校、中学校時代の同級生である人気お笑いコンビにダメ出しした過去について語った。この日はお笑いコンビ「ジョイマン」とそろって登場。MCの「ハライチ」澤部佑が「この3人は同級生なんですね」と小学校、中学校時代の同級生で30年来の大親友であると紹介した。「ジョイマン」高木晋哉は現在も「飲み