「競泳・日本選手権」（１９日、東京アクアティクスセンター）パンパシフィック選手権（８月開幕・米アーバイン）、アジア大会（９月開幕・名古屋）の代表選考会を兼ねて行われ、男子１００メートル平泳ぎ決勝で大橋信（１７）＝枚方ＳＳ＝が５８秒６７の日本新記録で初優勝した。派遣標準記録も突破した。従来の記録は２０１８年に小関也朱篤が出した５８秒７８だった。序盤から抜け出すと、最後までスピードを落とすことな