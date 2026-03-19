「MUSIC AWARDS JAPANエントリー発表会」が19日、都内で行われ、乃木坂46の菅原咲月（20）池田瑛紗（23）五百城茉央（20）、M！LKの塩〓太智（25）吉田仁人（26）がゲストとして出席した。「MAJ」は“アジア版グラミー賞”を掲げ、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）」をコンセプトに昨年新設された国内最大規模の国際音楽賞。昨年京都で行われた、同アワードのレッドカーペットとセレモニーに登壇した菅原は「日本音楽