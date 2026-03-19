ケージの中で前足をかけながら、何かを訴えるような声を上げていた赤ちゃん犬。困ったような表情でじっと外を見つめるワンコのそばには、思わず頬がゆるむ光景が広がっていたそうです。投稿は記事執筆時点で14万再生を突破し、「なんて可愛いの」「癒される♡」と反響を呼んでいます。 【動画：『ケージに閉じ込められた』と訴える子犬→扉を見てみると…犬生1週目すぎる『勘違い』】 可愛らしい訴え声 TikTok