優しいおじさんとわんこの切ない物語が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で20万2000回再生を突破し、「涙が出てしまった」「なんて切ないの」「また会えるといいね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：いつも犬と遊んでくれたおじさん→『定年退職でもう会えない』と告げられ…涙あふれる『ふたりの思い出』】 定年退職でもう会えなくなる… TikTokアカウント「pupupupuputa」の投