公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会は、「2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」入場チケットの前売り販売を3月19日から開始した。1日券のほか、通期パスや夏パスを、公式ウェブサイトのほか、旅行会社やプレイガイドなどの販売事業者で購入できる。記念に手元に残すことができる「記念チケット」の販売も予定している。2027年3月18日までの早期価格の1日券は、大人4,900円、中人3,000円、小人1,400円。会期中は通常価格