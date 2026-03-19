PLAUDは19日、AIボイスレコーダーの新製品「Plaud NotePin S」を3月23日に日本で発売すると発表した。価格は2万8600円。ブラックとパープル、シルバーをラインアップする。 「Plaud NotePin S」は、ウェアラブル型のAIボイスレコーダーで、会議だけでなく日常の会話まで録音でき、AIが文字起こしや要約を生成することで、内容整理をサポートする。録音は、本体の物理ボタンを長