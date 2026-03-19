19日、山形県教育委員会は、新年度の山形県内の教職員の人事異動を内示しました。 【県立高校など】 山形県 教職員 人事異動情報 画像で県立高校・特別支援学校の人事異動情報を掲載しています。https://newsdig.tbs.co.jp/articles/gallery/2542228?utm_source=news.yahoo.co.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=partnerLink&ex_position=photo&ex_id=2542228&image=2 ※画像では学校名や氏名などを常用