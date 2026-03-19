名古屋の小学校で卒業式。バルーンブーケを持って旅立ちです。 【写真を見る】お菓子や風船を花束のように…“バルーンブーケ”が卒業式の定番？名古屋市立 260の小学校で旅立ち （卒業生）「みんなと築いてきた思い出を心に刻み、新しい未来を切り開くために旅立ちます」 名古屋市立の260の小学校はきょうが卒業式。このうち東区の東桜小学校では、門出の日を迎えた約60人が緊張しながらも晴れやかな