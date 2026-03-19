日本代表は注意が必要だろう。現地３月18日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第２レグで、イングランドのトッテナムは、スペインのアトレティコ・マドリーとホームで対戦。敵地での第１レグに２−５で敗れていたなか、この試合は３−２で勝利したものの、アグリゲートスコア５−７で敗退が決定した。この一戦で２ゴールを挙げる活躍を見せたのが、トップ下に入ったシャビ・シモンズだった。序盤から気持