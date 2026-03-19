北海道砂川市で2026年3月19日、軽乗用車のタイヤが脱落し、乗用車に衝突する事故がありました。19日午後1時ごろ、砂川市北光の市道を走行していた軽乗用車の右後タイヤが外れ、向かいから来た乗用車の右側面に衝突しました。 警察によりますと、この事故で乗用車の49歳の男性が膝の痛みを訴えているということです。軽乗用車は2025年11月、スタッドレスタイヤに交換していました。警察は定期的にナットの緩み状況を確認するほか